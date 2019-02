Randalierer wurde per Haftbefehl gesucht

Zwei Männer haben am Montag gegen 15 Uhr bei einem Imbiss in der Franz-Beer-Straße in Weingarten randaliert. Wie die Polizei berichtet, stellten die Beamten vor Ort fest, dass die beiden Männer im Alter von 34 und 46 Jahren, stark alkoholisiert waren. Da der jüngere wegen Diebstahl und anderen Delikten bereits per Haftbefehl gesucht wurde, wurde er festgenommen und am Dienstag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaft, weshalb die Beamten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einlieferten.