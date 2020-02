Randalierer richten hohen Schaden an

Zeugen sucht die Polizei nach einem Fall von Vandalismus, der sich m Samstagabend gegen 21.30 Uhr an der Bahnhaltestelle Weigarten/Berg ereignet hat. Laut Polizeibericht haben Unbekannte mit Steinen die Glasscheiben an den Fahrgastunterständen und den Fahrradabstellplätzen eingeworfen. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, in Verbindung zu setzen.