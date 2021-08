Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Randalierer in den letzten Wochen auf dem Gelände des naturwissenschaftlichen Zentrums am Kirchplatz in Weingarten angerichtet. Die Unbekannten beschädigten unter anderem die Glasscheibe der Eingangstür, rissen eine Fassadenabdeckung ab und warfen Müllcontainer um. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.