Randalierer bei Schlägerei verletzt

Zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch ein Stuhl im Spiel gewesen sein soll, ist es am Donnerstag zwischen vier Erwachsenen im Alter von 23 bis 36 Jahren in der Lazarettstraße in Weingarten gekommen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, randalierten ein 23- und ein 31-Jähriger vor einer Wohnung. Dabei beschädigten sie eine Eingangstür mit einem Knochenstein. Anschließend kam es zu einem Gerangel mit Anwohnern, bei dem die beiden Randalierer so schwer verletzt wurden, dass sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.