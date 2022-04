Radlerin prallt gegen Autotür und stürzt

Mit einer Autotür zusammengestoßen ist eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in der Weingartener Alemannenstraße.

Die 45-Jährige war laut Polizei auf dem Rad unterwegs, als ein 76 Jahre alter Autofahrer, der in der Straße gehalten hatte, unvermittelt vor ihr die Autotür öffnete, um auszusteigen. Die Radlerin prallte gegen die Tür und stürzte. Sie fiel auf den Kopf, wodurch ihr getragener Fahrradhelm, der wohl Schlimmeres verhindert hat, zu Bruch ging.

Die 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Rad entstand ein Schaden von rund 500 Euro, während sich dieser am Opel auf etwa 1000 Euro belaufen dürfte