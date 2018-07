Leicht verletzt hat ein 28-jähriger Radfahrer am Donnerstag gegen 6.15 Uhr einen Unfall an der Einmündung Liebfrauen-/ Gerberstraße überstanden, teilt die Polizei mit. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte an der Einmündung den Vorrang des Zweiradfahrers missachtet. Als der Radler bremste, stürzte er von seinem Fahrrad.