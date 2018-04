Eine 48-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag gegen 17.40 Uhr an der Einmündung St.-Longinus-Straße / Gerbersteig bei einer Kollision mit einem Hyndai eines 69-Jährigen, der ihr die Vorfahrt genommen hatte, schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit- Die Radfahrerin wurde von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.