Eine leicht verletzte Person sowie etwa 200 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Zeppelinstraße in Weingarten entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand an, und erfasste eine 65-jährige Radfahrerin. Die durch den Sturz verletzte Zweiradfahrerin wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.