Radfahrerin nach Kollision mit Auto verletzt

In ein Krankenhaus wurde eine Radfahrerin gebracht, nachdem sie am Mittwochmorgen an der Einmündung Scherzachstraße / Untere Gerbersteig mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Das teilt die Polizei mit. Die 55-jährige Radlerin befuhr die Scherzachstraße stadteinwärts, als ihr an der Einmündung eine 62 Jahre alte Nissanfahrerin die Vorfahrt nahm. Die Autofahrerin bog von der Unteren Gerbersteig ein und übersah die Frau auf dem Rad. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich an der Schulter. Durch die Kollision entstand an Auto und Rad nur minimaler Sachschaden.