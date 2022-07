Radfahrerin fährt in Schlangenlinien

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss eine 22-jährige Radfahrerin rechnen, nachdem sie am Montagmorgen gegen 2 Uhr in der Ravensburger Straße in Weingarten von der Polizei kontrolliert wurde.

Die Beamten waren laut Bericht auf die Zweiradfahrerin aufmerksam geworden, als diese in Schlangenlinien auf dem Radweg fuhr. Da der Atemalkoholtest bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit weit über zwei Promille anzeigte, musste die Frau die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die 22-Jährige ein.