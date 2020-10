Radfahrerin betrunken unterwegs

Weil sie deutliche Schlangenlinien fuhr, ist eine 42-jährige Radfahrerin einer Polizeistreife am Mittwoch gegen 2 Uhr in der Ravensburger Straße in Weingarten aufgefallen.

Die Frau fuhr nach Polizeiangaben auf dem Radschutzstreifen und konnte ihren Lenker kaum gerade halten. Bei einer Kontrolle merkten die Beamten schnell, dass die 42-Jährige betrunken ist.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.