Radfahrerin an Bahnübergang in Weingarten tödlich verunglückt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstagabend in Weingarten ereignet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg mitteilt, ist eine Radfahrerin am sogenannten Bahnübergang Käferfresser in Weingarten-Berg von einem Zug erfasst worden.

Die Radfahrerin wollte den generell gesperrten Bahnübergang überqueren und hatte dabei den herannahende Zug offenbar nicht rechtzeitig wahrgenommen.

Die Kriminalpolizei ermittelte vor Ort wegen des genauen Unfallhergangs.

Bahnstrecke wurde komplett gesperrt

Die Deutsche Bahn hatte gegen 18 Uhr über den Nachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass die Strecke zwischen Ravensburg und Aulendorf wegen des Notarzteinsatzes komplett gesperrt werden musst. Die Züge starteten und endeten jeweils in Ravensburg und Aulendorf. Die Bahn hatte einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Gegen 21 Uhr teilte die Bahn über den Kurznachrichtendienst mit, dass die Strecke wieder freigegeben werden konnte. Dennoch war auch im Verlaufe des Abends mit Folgeverspätungen zu rechnen.