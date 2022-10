Radfahrer von Auto erfasst

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer, der auf einem Radweg entlang der Waldseer Straße in falscher Richtung unterwegs war, ist am Donnerstag gegen 6.45 Uhr von einer Autofahrerin erfasst worden. Die 74-Jährige befuhr laut Polizeibreicht bei Grünlicht die Abt-Hyller-Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Festplatz und kollidierte mit dem 35-Jährigen. Dieser hatte neben der korrekten Fahrtrichtung auch das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet. Er wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1000 Euro beziffert.