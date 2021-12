Radfahrer übersehen - Unfall

Mit leichten Verletzungen musste ein 55 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 15.30 Uhr in der Kirchstraße in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 52 Jahre alter Renault-Fahrer entdeckte eine freie Parklücke, stoppte sein Fahrzeug und setzte ein Stück zurück. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den 55-jährigen Radler und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Während am Renault Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand, fällt dieser am Pedelec gering aus.