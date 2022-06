Radfahrer stürzt, nachdem Auto ihm Weg abschneidet

Ein Fahrradfahrer ist in Weingarten an einer Abzweigung gestürzt, ein beteiligtes Auto ist aber einfach weitergefahren. Der 25-jährige Radfahrer befuhr am Freitag gegen 10 Uhr den Radweg in der Ravensburger Straße in Richtung Ravensburg, wie es im Polizeibericht heißt. Obwohl eine Ampel für seine Fahrtrichtung Grün zeigte, bog vor ihm von der Ravensburger Straße ein braun-metallicfarbener VW Tiguan in die St.-Konrad-Straße ab, berichtet die Polizei weiter. Der Radfahrer musste demnach stark abbremsen und stürzte. Das Fahrrad stieß noch gegen den Tiguan, der aber sofort weiterfuhr. Der Radfahrer zog sich Schürfwunden zu und sein Fahrrad wurde beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen können, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.