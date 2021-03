Radfahrer stürzt mit mehr als zwei Promille

Mit einer Anzeige rechnen muss ein 46-Jähriger, der am Montag kurz nach 23 Uhr mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt in der Lilienthalstraße gestürzt ist. Das teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab weit mehr als zwei Promille, weshalb die Beamten bei dem Radfahrer eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten.

Dem 46-Jährigen, der sich bei dem Sturz nur leicht verletzt hatte, wurde die Weiterfahrt untersagt.