Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Franz-Beer-Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Die 59 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr langsam über den Parkplatz und suchte nach einer Parklücke, als der 75-jährige Radler ihr in die Fahrzeugseite fuhr. Der Fahrradfahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei geringer Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.