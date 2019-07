Radfahrer prallen zusammen

Leichte Verletzungen hat eine 55-jährige Radfahrerin am Montagabend gegen 19.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ettishofer Straße in Weingarten erlitten. Ein 13-jähriger Junge hatte laut Polizei mit seinem Mountainbike den Geh- und Radweg von der Jakob-Reiner-Straße kommend befahren und die Fahrbahn überqueren wollen. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr und prallte mit der Radfahrerin zusammen, die den Rad- und Gehweg der Ettishofer Straße in Richtung Chamorweg befuhr. Bei der Kollision stürzte die 55-Jährige auf die Fahrbahn, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.