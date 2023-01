Radfahrer landet auf Motorhaube

Mit einem Auto zusammengestoßen ist ein 41 Jahre alter Radfahrer am Montagabend. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzunge. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.30 Uhr bog die 22 Jahre alte Lenkerin des Hyundai von der Ravensburger Straße nach rechts in die Sauterleutestraße ab und übersah dabei den Radler, teilt die Polizei mit.

Der Fahrradfahrer wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, und verletzte sich hierbei leicht. Eine sofortige Untersuchung der Verletzungen in einem Krankenhaus war laut den Beamten augenscheinlich nicht nötig. An dem Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.