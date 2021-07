Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer ist einer Polizeistreife am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Laurastraße in Weingarten aufgefallen.

Die Beamten stoppten den Mann nach eigenen Angaben, weil er deutliche Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest brachte die Ursache für die Fahrweise zutage: Der 47-Jährige hatte rund 1,8 Promille Alkohol intus. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.