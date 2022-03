Radfahrer gestürzt und leicht verletzt

Von einer 36-jährigen Autofahrerin übersehen wurde nach Angaben der Polizei ein Fahrradfahrer, der am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Schafheitlinstraße in der Folge stürzte. Die Fahrerin des Seat war in Richtung Abt-Hyller-Straße unterwegs und übersah den 50 Jahre alten entgegenkommenden Radler, als sie an einem geparkten Auto vorbeifuhr. Um eine frontale Kollision zu verhindern musste der 50-Jährige so stark bremsen, dass er stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.