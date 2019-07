Radfahrer aus Weingarten zeigten einst dem König ihr Können

125 Jahre wird der Radfahrerverein Weingarten in diesem Juli alt. Heute hat der Verein rund 160 aktive Mitglieder in vier Abteilungen. Doch auch ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich. Denn die Gründungsmitglieder des Radfahrervereins waren echte Pioniere in Baden-Württemberg.

Los geht die Geschichte des Radfahrervereins eigentlich schon 14 Jahre vor seiner Gründung. Damals, im Jahr 1880, war Heinerich Frank der Besitzer des ersten Hochrades in Weingarten. Gemeinsam mit seinem Freund Jakob Kilgus machte er sich auf ebensolchen Hochrädern auf nach Stuttgart. Dort zeigten sie keinem Geringeren als dem König von Württemberg zu dessen Thronjubiläum ihr Können im Kunstradfahren. 14 Jahre später dann, im Juli 1894, gründeten Frank und Kilgus unterstützt von vier Mitstreitern den Radfahrerverein Weingarten. Doch damit nicht genug. „Die Gründungsmitglieder haben sich stark für die Strukturen in ganz Württemberg eingesetzt“, erklärt Harald Hacker, der heutige Schriftführer des Vereins. So gründete sich 1920 auf Antrag der Weingartener der Bayrisch-Württembergische Radfahrerbund, eine Art Vorläufer des heutigen Württembergischen Landessportbundes. Noch heute ist der Radfahrerverein im Besitz des damaligen Bundesbanners.

Nach der erzwungenen Vereinsauflösung durch die Nationalsozialisten feierte der Verein 1945 seine Wiedergeburtsstunde und veranstaltete ein Jahr später das erste Radrennen nach dem Krieg in Weingarten „Rund um den Stadtgarten“ – vor etwa 2000 Zuschauern. Sowieso: „Früher gab es deutlich mehr Rennen“, erinnert sich Manfred Ströhm, der dem Verein heute vorsteht. „Heute ist der Aufwand einfach zu hoch.“ Während Zuschauer und Teilnehmer im vierstelligen Bereich lange Standard waren, sanken die Zahlen irgendwann in den 500er-Bereich. Dadurch stieg das finanzielle Risiko. „Der Zeitgeist verändert sich“, sagt Ströhm und zuckt mit den Schultern. Gerne erinnern sich die Vereinsmitglieder auch an ihr Zelt auf dem Stadtfest zurück. Dort gab es traditionell Kässpätzle, natürlich selbstgemacht. 30 bis 40 Mitglieder waren gleichzeitig aktiv. Dann wurden die Auflagen strenger und die Helfer weniger. „Das war ein jahrzehntelanges Highlight“, schwärmt Ströhm. „Heute ist es nicht mehr machbar.“

Heute haben sie andere Ziele beim Radfahrverein. Die kleinen Abteilungen stabilisieren, zum Beispiel. Die Rennradler und die Abteilung Radtouristik haben jeweils mehr als 50 Mitglieder, um sie macht sich Ströhm keine Sorgen. In der Abteilung Mountainbike sind etwa 10 bis 15 Mitglieder aktiv. „Das sind vor allem junge Leute, also ist die Fluktuation sehr hoch“, meint Ströhm. Trotzdem, die jungen Leute sind aus seiner Sicht der Schlüssel. „Die müssen wir an den Verein heranführen.“ Auch im Sinne der Radball-Abteilung, die mit sechs Mitgliedern die kleinste aller Abteilungen im Verein ist.

Aktuell wichtigstes Projekt ist der Bikepark in Nessenreben, der „Rohdiamant“ (Ströhm), der in der ganzen Region eine hohe Wertschätzung genieße. Dort werden Fourcross, Flowtrail und Pumptrack fleißig genutzt. Um die 60 Mountainbiker sind dort am Wochenende unterwegs. Trotzdem: „Die Leute nutzen die Trails mit viel Begeisterung, aber mit wenig Sympathie für den Verein“, meint Ströhm. Soll heißen: Vereinsmitglieder dürften die Wenigsten sein, die die Strecken in Nessenreben nutzen. Doch auch die übrigen Abteilungen sind aktiv. Regelmäßig finden Treffen und Ausfahrten statt. „Ehrgeiz und Ambition sind da, aber es ist eher ein kameradschaftlich-freundschaftliches Miteinander“, sagt Ströhm.

Ein so großes Fest, wie es 1994 beim 100. Geburtstag gab, soll es heuer nicht geben. Einen „angemessenen Rahmen“ wollen die Radfahrer diesmal einhalten. „Bevor ich 100 Leuten mehr das Essen bezahle, zahle ich lieber zwei Übungsleitern einen Lehrgang“, bringt Ströhm es auf den Punkt. „Das bringt den Verein weiter.“