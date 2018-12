Rabiater Autofahrer schlägt 17-Jährigen

Wegen des Verdachts der Körperverletzung wird laut Polizeibericht ein 19-jähriger Autofahrer angezeigt, der am Mittwoch gegen 21 Uhr in der St.-Konrad-Straße in Weingarten einen 17-Jährigen geschlagen haben soll.

Laut Zeugenaussagen überquerte der Jugendliche die Straße in einer Gruppe etwa zehn weiterer Jugendlicher. Der 19-jährige Autofahrer habe zunächst gehupt und dann die Lichthupe betätigt, um anschließend aus seinem Wagen auszusteigen und dem 17-Jährigen unvermittelt ins Gesicht zu schlagen, heißt es in dem Bericht.