Rabbits Revenge live in Weingarten

Die Band „Rabbits Revenge“ ist wieder unterwegs. Am Samstag, 7. Mai., lädt die Formation ein zur Rock-Party in die Szenekneipe „Schinderhannes“ in der Liebfrauenstr. 37. Los geht es um 20:30 Uhr. Die fünf Musiker von Rabbits Revenge sind schon vielen Jahre im ganzen Bodenseeraum unterwegs und spielen laut Veranstalter rockige Hits der letzten 40 Jahre von Größen wie Gary Moore, Phil Collins, Whitesnake, Bon Jovi, Van Halen und vielen anderen. Der Eintritt ist frei, die Band sammelt Spenden im Hut. Mehr über die Gruppe unter www.rabbits-revenge.de