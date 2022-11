Quo vadis Demokratie? – Politik im Gespräch mit der VHS

Die VHS Weingarten kommt am Dienstag, 15. November, in Kooperation mit dem Jugendgemeinderat Weingarten und dem Team Jugendarbeit mit den Bundestagsabgeordneten Axel Müller (CDU), Heike Engelhardt (SPD) und Benjamin Strasser (FDP) ins Gespräch.

Sven Pahl, kommunaler Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragter, und Volkshochschulleiter Jürgen Bader, suchen an diesem Abend im Max.Café mit den Abgeordneten nach Antworten auf die sich aufdrängende Frage, wohin es mit der Demokratie (noch) gehen wird und wie der zunehmenden Politikverdrossenheit begegnet werden kann.

Als Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll am 3. April 2022 mit einem deutlichen Vorsprung gleich im ersten Wahlgang ins Amt gewählt worden ist, war die Freude groß. Neben dem deutlichen Wahlergebnis sprang aber noch eine andere Zahl ins Auge: Gerade einmal 34,11 Prozent der Weingartener Wahlberechtigten machte an diesem Tag auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Ein neuer Tiefpunkt, nachdem dieser Trend bereits bei vielen anderen zurückliegenden Wahlen zu beobachten gewesen war. Welche Gründe gibt es für das immer weiter sinkende Interesse an der Politik? Warum gehen die Menschen für ihre Ansichten lautstark auf die Straße, aber nicht zum Wählen? „Müssen wir uns Sorgen um unsere Demokratie machen?“, fragen sich die Veranstalter. Die Veranstaltung steht allen Altersgruppen offen.