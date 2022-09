Die Queen in Weingarten: „Schön habt ihr gesungen, Jungs!“

Es war das Jahr 1954, als die Queen mit ihrem Mann, Prinz Philip, inkognito Weingarten besuchte und in der Basilika an einer Messe teilnahm. Mit dabei war der damals zehnjährige Jürgen Hohl, den die Begegnung tief beeindruckt hat. Sein Leben lang verfolgte er genau, was Elizabeth II. tat, bis sie am 8. September starb.

Der Sarg von Queen Elizabeth, bis zu ihrem Tod Königin von England, wird noch bis zum Sonntag, 18. September, in der Westminster Hall aufgebahrt sein. Am Montag findet das Staatsbegräbnis statt. Bis zu zwei Millionen Menschen werden erwartet.

Als Kind sang Hohl in der Basilika

Jürgen Hohl, Weingartener Heimatforscher und Fasnetsexperte, wird das Begräbnis genau verfolgen. Ihm hat die Queen vor Jahrzehnten einmal die Hand geschüttelt – für den kleinen Jungen von damals ein einschneidendes Erlebnis. Er erinnert sich heute, mit 78 Jahren, noch gut daran.

Hohl ist ganz in der Nähe der Basilika in Weingarten aufgewachsen. Da sein Vater mit dem damaligen Pater – Pater Paul – gut bekannt war, fragte dieser, ob der kleine Jürgen nicht in die Klosterschola gehen wolle, um zu singen. So kam es auch.

Jürgen Hohl war zehn Jahre alt, als er Königin Elizabeth II. bei ihrem Besuch einer Messe in Weingarten begegnete. (Foto: Michael Scheyer)

Dann, 1954, rief Pater Paul Jürgen Hohl und sechs weitere Buben der Klosterschola zusammen, weil sie zu einem besonderen Anlass singen sollten. „Ich weiß noch, es war ein Wochentag und der Pater sagte, er wolle uns nun etwas erzählen, was wir aber für uns behalten müssen“, erzählt Jürgen Hohl. Niemand Geringeres als die Königin von England und ihr Mann wurden in der Basilika in Weingarten erwartet, um an einer Messe teilzunehmen. Das Paar war inkognito auf der Durchreise unterwegs.

Queen drei Köpfe kleiner als ihr Mann

Allein das sorgte bei den jungen Sängern für Aufregung. Unter der Kuppel der Basilika seien Knie- und Sitzbank aufgestellt worden, über die Samtstoffe geworfen wurden. Schließlich war es so weit, und Queen Elizabeth II. kam mit Prinz Philip zu dem Seiteneingang herein, aus dem auch immer der Abt trat. Hohl: „Die Frau hat mich wahnsinnig beschäftigt. Damals hat mich vor allem umgetrieben, dass sie rund drei Köpfe kleiner war als ihr Mann und ich habe mir überlegt, wie es sein kann, dass eine so kleine Frau einen so großen Mann bekommt.“

Natürlich habe der Abt selbst die Messe gehalten. Im Gegensatz zu allen anderen Kirchenbesuchern habe das royale Paar bei der Kommunion sowohl Hostie als auch Wein erhalten. Hohl hatte Pater Paul nach dem Besuch darauf angesprochen. Der Pater habe geantwortet, dass die Queen sozusagen die Päpstin der anglikanisch katholischen Kirche sei.

Besonders in Erinnerung ist Jürgen Hohl auch noch der Moment, als die Queen jedem der sieben Buben die Hand schüttelte und auf Deutsch sagte: „Schön habt ihr gesungen, Jungs.“ Hohl sagt: „Sie sprach gut deutsch und Prinz Philip ja sowieso.“ Er war im Internat in Salem zur Schule gegangen.

Hinab zu den Vorfahren in die Welfengruft

Danach erhielten die Adligen eine Führung durch die Welfengruft, bei der die kleinen Sänger jedoch nicht mehr dabei waren. Die Vorfahren der Windsors sind die Welfen und so ruhen einige Ahnen von Queen Elizabeth II. bis heute in der Welfengruft. Die Wappen der Welfen (Löwe) und Windsors (Einhorn) wurden 1859 an der Brüstung und den Portalflügeln der Welfengruft angebracht. „Elisabeth ist ja im Grunde eine Welfin“, fasst der Heimatexperte zusammen.

Tausende von Menschen säumen die Straßen, als der Sarg von Königin Elizabeth II. den Buckingham Palace verlässt. Die Königin wird vier Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt, bevor sie am 19. September 2022 beigesetzt wird. (Foto: Nathan Denette)

Aus diesem Grunde hatte Jürgen Hohl das Leben der Queen schon sehr früh mitverfolgt. Besonders gefallen hätten ihm stets Elisabeths Hüte, denn da Hohls Mutter einen Hutladen in Weingarten besaß, kannte er sich schon früh sehr gut mit dem Accessoire aus. „Ich habe die Frau sehr verehrt! Vor allem wegen ihrer Standhaftigkeit und Prinzipientreue“, sagt Jürgen Hohl. Nun sei er gespannt, wie ihr Sohn, König Charles III., das Land in Zukunft regieren werde.

Nach England hat es Hohl nie geschafft, denn, so sagt er, wer sein ganzes Geld für Gründung und Erhalt dreier Museen ausgibt, der kann leider nicht auch noch auf Reisen gehen.