Als Queen Elizabeth II nach Oberschwaben kam

Letzte Vertreterin des Britischen Empire, Staatsoberhaupt, Mutter und (Ur-)Großmutter: Königin Elisabeth war vieles. Was sie nicht war, und was man ihr auch nicht andichten kann, ist eine Schwäbin gewesen zu sein.

Und doch hatte sie eine besondere Verbindung zum deutschen Südwesten, genau genommen sogar zu dem Landstrich zwischen Bodensee und Alb. Im Leutkircher Bahnhof hat sie übernachtet, der Weingartner Basilika heimlich einen Besuch abgestattet.

In der Basilika beginnt auch die Spurensuche, will man die Verbindung des Königshauses ins Oberschwäbische verstehen. Denn die Vorfahren der Windsors sind Welfen, eines der ältesten Hochadelsgeschlechter Europas.

Elisabeths Vorfahren ruhen in Weingarten

Im nördlichen Querschiff der Basilika ruhen bis heute Elisabeths Vorfahren in der Welfengruft. Denn Weingarten war um das Jahr 1000 für über hundert Jahre die Grabstätte der Welfen. Zu sehen ist das vor allem an den Wappentieren der Welfen, dem Löwe, und der Windsors, dem Einhorn, die König Georg V. von Hannover 1859 an der Brüstung und den Portalflügeln der Welfengruft anbringen ließ.

Wo auch immer das königliche Paar bei seinem Deutschlandbesuch 1965 hinkam, die Menschen jubeltem ihm zu. (Foto: Konrad Giehr/dpa)

In der Basilika wird längst niemand mehr beigesetzt. Was die Mitglieder der heutigen Royal Family angeht, ist Beisetzung nicht gleich Beisetzung: Im vergangenen Jahr wurde Prinz Philip, der Ehemann der Queen, in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor beigesetzt. Nun wird er bald umgebettet werden. Denn die sterblichen Überreste von Queen und Prinzgemahl werden Seite an Seite in der kleinen König-Georg-VI.-Gedenkkapelle in London ihre letzte Ruhestätte finden.

Der Ehemann der Queen, Prinz Philipp, lebte als Internatsschüler in Salem

Prinz Philip ist es auch, über den die zweite Verbindung der Queen – neben den Welfen – in den deutschen Südwesten darstellt. 1921 wurde der Spross des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg auf der griechischen Insel Korfu als Prinz von Griechenland und Dänemark geboren.

Die Familie zerfiel und Philip wuchs praktisch ohne Eltern auf. Eine erste Heimat fand er, als er 1933 an den Bodensee kam und als Internatsschüler Schloss Salem bezog. Die Schule dort wurde unter anderem von Prinz Max von Baden, dem Schwiegervater von Philips Schwester Theodora, gegründet.

Theodora, die Schwägerin der Queen, konnte das Britische Staatsoberhaupt auch in Salem empfangem: Bei einer Deutschlandreise im Mai 1965 ging es für Philip und Elisabeth nicht nur nach Bonn, sondern auch nach Stuttgart, München – und eben Salem.

Zwischen dem Empfang in München und dem Besuch am Bodensee lag eine Nacht im Allgäu: in Leutkirch. Hier residierte das Königspaar aber nicht in einem angesehenen Hotel, auch nicht hoch über Stadt im Schloss des Fürsten von Zeil. Die Queen hat den Bahnhof, den Sonderzug, nicht verlassen. In den sechs Stunden, in denen der Zug dort „aus strategischen Gründen“, wie es damals in der „Schwäbischen Zeitung“ hieß, stand, bekam niemand die Monarchin zu sehen.

Das Königspaar reiste durch die Region

Das ging den Schaulustigen in Aulendorf und Ravensburg nicht anders. Hier fuhr der royale Sonderzug durch, ohne zu halten und ohne dass aus ihm herausgewunken wurde. In Salem hingegen nahm die Queen in einem offenen Landauer Platz und zeigte sich dem begeisterten Bodensee-Volk. Die Visite in Salem war kein rein offizieller Besuch. Bei ihren Verwandten, dem Markgraf von Baden, verbrachten Königin und Prinzgemahl auch zwei private Tage.

Im Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ über den Besuch ist der Schlusssatz besonders interessant: „Das Gefolge der Königin fuhr gestern Nachmittag unter dem Schutz der Bonner Sicherungsgruppen mit neun Limousinen von Salem nach Weingarten, um die dortige Basilika zu besichtigen.“

Die Schwäbische Zeitung vom 25. Mai 1965 machte mit dem royalen Besuch von Queen Elizabeth II. in Baden-Württemberg auf. (Foto: Achiv)

Spannend ist diese Bemerkung rückblickend vor allem deshalb, weil anscheinend nicht nur „Gefolge“, sondern die Königin selbst mit nach Weingarten gefahren sei. Hier habe sie die Welfengruft besucht. So steht es zumindest in der Autobiografie des Weingartner Brauchtumsexperten Jürgen Hohl. Er schreibt, er habe in einem Chor in der Basilika vor der Englischen Königin gesungen.

Ob demnächst König Charles heimlich in der Basilika vorbeischaut, darf man bezweifeln.

Gerüchte ranken sich auch um den Besuch der Queen in Marbach am Neckar, ebenfalls bei ihrer Deutschlandtour 1965. Laut Zeitungsberichten jubelten der damals 39-Jährigen Monarchin und ihrem Gatten 500 000 Menschen zu, als sie im offenen Wagen durch die Stadt fuhren. Beamte ließen den Rasen vor dem Rathaus grün ansprühen, weil er ihnen arg verdorrt schien - und das Ende Mai.

Sehr lustig, aber leider nicht wahr ist aber eine Anekdote aus eben jenem Marbach am Neckar. Die Queen, so will es die Legende, dachte, sie sei auf dem Haupt- und Landesgestüt Marbach bei Gomadingen. „Where are the horses?“, „Wo sind die Pferde“, soll die Pferdesport-Begeisterte Königin gefragt haben, als sie stattdessen in der Geburtsstadt Friedrich Schillers ihrer Limousine entstieg. Tatsächlich ist dieser Satz aber wohl nie gefallen. Eberhard Muff, einst Protokollchef des Stuttgart-Besuchs der Queen, verriet den „Stuttgarter Nachrichten“ später, wie es wirklich war. Die Gastgeber hätten der Monarchin sehr gerne die Zuchthengste -und -stuten in Marbach gezeigt, doch die Berater der Königin winkten ab. Man werfe Elisabeth ohnehin in der Heimat schon vor, nur Pferde im Kopf zu haben. Deshalb, so berichten die „Stuttgarter Nachrichten“, sei allen ganz klar gewesen, dass es keine „Horses“ zu sehen geben würde. Ein Journalist soll das Zitat erfunden haben.,