Quadfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 22-jähriger Quadfahrer am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Burachstraße vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeibericht war eine 51-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Gebäudes nach links in die Burachstraße eingefahren und hatte hierbei den jungen Mann mit seinem Quad übersehen, der stadtauswärts fuhr. Der 22-Jährige erlitt bei der Kollision vermutlich eine Armfraktur. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.