Punktloser SV Weingarten trifft im ungleichen Duell auf den ungeschlagenen Spitzenreiter

Der SV Weingarten erwartet am Samstag (15 Uhr) in der Fußball-Landesliga den FC Mengen. Ein ungleiches Duell: Tabellenführer Mengen hat bisher alle seine Spiele gewonnen, die Weingartener dagegen haben alle ihre Begegnungen verloren.

Elf Spiele, elf Siege, 33:5 Tore – die Bilanz des FC Mengen ist makellos. Woher schöpft man in Weingarten Mut für das Kräftemessen mit diesem Gegner? Klar: Ein Erfolg gegen den Spitzenreiter wäre ein Wunder. „Aber Wunder gibt es ja bekanntlich immer wieder“, meint SVW-Geschäftsführer Thomas Bußjäger. „Auch wenn dir natürlich die Angst im Nacken sitzt, dass es eine hohe Niederlage geben könnte.“ Der Auftritt der Weingartener in Ostrach gibt Bußjäger Anlass zur Hoffnung. „Selbst von Ostracher Seite kam die Frage: ,Wie kann es sein, dass ihr in der Tabelle so weit hinten drin steht?’“, berichtet er. „Das Ergebnis hat den Spielverlauf nicht widergespiegelt.“ 1:4 ging diese Partie verloren, aber „unsere Mannschaft war gerade in der ersten Halbzeit gleichwertig. Der Spirit war da.“

Zum zweiten Mal erzielte der SVW in dieser Saison ein Tor – und zum ersten Mal ging die Mannschaft in Führung. Torschütze Saikou Drammeh hatte gleich bei seinem ersten Saisonspiel eine wichtige Rolle – nicht nur wegen seines Tores. „Er war gerade eine Woche im Training“, sagt Bußjäger über den Rückkehrer. „Als ihm die Luft ausging, ging die Statik in unserem Spiel verloren.“ Auch Marcel Bachhofer, nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen den FV Bad Schussenried wieder zurück im Kader, war mit seiner Schnelligkeit ein Faktor. „Er muss nur noch besser beim Abschluss werden“, wünscht sich Bußjäger – Bachhofer vergab die große Chance zum 2:0.