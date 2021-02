Psychisch verwirrter bespuckt Polizist

Nachdem Angehörige einen 49 Jahre alten Mann am Montagmorgen bei der Polizei als vermisst gemeldet hatten, wurde dieser gegen 12 Uhr am Kreuzbergweiher angetroffen. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und bespuckte einen Polizeibeamten. Als die Polizisten den 49-Jährigen in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich dieser vehement gegen den Zugriff. Währenddessen spuckte er mehrfach nach den Beamten. Der Mann wurde aufgrund seines Zustands in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.