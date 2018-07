Prorektoren an der Hochschule für drei weitere Jahre gewählt

Eindeutig entschieden: Die bisherigen Prorektoren der Hochschule Ravensburg-Weingarten, Professor Dr. Franz Brümmer und Professor Dr. Michael Pfeffer, bleiben nach ihrer Wiederwahl in der jüngsten Senatssitzung für drei weitere Jahre im Amt. „Ich möchte mich weiterhin für eine große Transparenz des Studienablaufs einsetzen“, sagte Professor Brümmer, der als Prorektor für Studium und Lehre zuständig ist. „Der Fokus liegt dabei im Qualitätsmanagement.“ Professor Pfeffer ist als Prorektor für Forschung und Internationales tätig. „In Zusammenarbeit mit den Fakultäten und Gremien liegt mir die Internationalisierung in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule besonders am Herzen“, betonte Pfeffer. Darüber hinaus möchte der Prorektor mit Partnerhochschulen neue Forschungskooperationen gründen und aufbauen.

Die erfolgreiche Arbeit der beiden Prorektoren belegt die Statistik: Im Wintersemester 2010/11 zählte die Hochschule Ravensburg-Weingarten 2850 Studierende, was einen kontinuierlichen Anstieg der eingeschriebenen Nachwuchsakademiker in 14 Bachelor- und elf Masterstudiengängen bedeutet. „Das sind Zahlen, auf die wir alle stolz sein können“, sagte Rektor Professor Dr. Thomas Spägele in seinem Rechenschaftsbericht des Jahres 2010 und folgerte: „Wir waren gut und sind noch besser geworden.“ Unter den 18 baden-württembergischen Hochschulen ist die Hochschule Ravensburg-Weingarten – laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg – die Nummer eins, was die Zufriedenheit der Absolventen mit dem Studium betrifft.