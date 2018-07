Prominent: Als der Papst zum Blutritt kam

Könige, Kaiser und Kardinäle waren beim Blutritt in Weingarten, auch ein Bundespräsident (Richard von Weizsäcker, 1991) ließ sich die größte Reiterprozession in Europa nicht entgehen. Aber ein Papst auf dem Martinsberg? Ja, doch, allerdings noch nicht im Amt. Auch Joseph Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI., folgte dem Heilig-Blut, belegt durch Fotos der Blutfreitagsgemeinschaft Weingarten, datiert auf das Jahr 1981. Ratzinger besuchte Weingarten als Kardinal von München, ein Bild zeigt ihn mit dem Geistlichen Beirat der Blutfreitagsgemeinschaft, Pater Basilius Nägele.

Eine Predigt hielt Ratzinger offenbar nicht, zumindest ist nichts dokumentiert. Archivausschnitte belegen jedoch, dass der Kardinal in bewegten Zeiten kam, bewegend für die Kirche und auch für seinen Werdegang.

Schon die Prozession erwies sich als zwar erfolgreich, weil mit 30 000 Gästen gut besucht, aber auch nicht einfach. Es nieselte einmal mehr, was vor allem den rund 2400 Reitern Probleme bereitete. Zwei Blutreiter stürzten so heftig, dass sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kamen. Verletzungen erlitten auch fünf Zuschauer, darunter ein Kind, als ein Pferd scheute. Schon im Vorfeld kam es zu einem Unfall, in dessen Folge ein Pferd notgeschlachtet werden musste.

Die Turbulenzen waren bezeichnend für diese Tage. Der Blutfreitag fiel in jenem Jahr auf den 29. Mai. Nur wenige Tage zuvor, am 13. Mai, feuerte der türkische Rechtsextremist Mehmet Ali auf dem Petersplatz in Rom aus nächster Nähe Pistolenschüsse auf Papst Johannes Paul II. Eine Kugel traf den Papst an der linken Hand und an der Schulter, eine zweite durchbohrte seinen Unterleib. Durch eine fünfstündige Operation, bei der ein Stück des Darms entfernt wurde, konnten die Ärzte sein Leben retten. Die Welt war geschockt.

Vertraut mit Johannes Paul II.

Was wohl auch für Joseph Ratzinger galt, der schon zu dieser Zeit ein enges Verhältnis zu Johannes Paul II. pflegte. Drei Jahre zuvor hatte der Papst gleich am Beginn seines Pontifikates Ratzinger zum Präfekten der Glaubenskongregation im Vatikan berufen wollen. Der Kardinal von München, erst eineinhalb Jahre im Amt, bat sich Bedenkzeit aus.

Beim Blutritt wurde für das schwer verletzte Oberhaupt der Katholischen Kirche gebetet, in den Predigten riefen die Geistlichen zu einem friedlichen und gewaltlosen Miteinander auf. Als sich Johannes Paul II. von dem Attentat etwas erholt hatte, wendete er sich erneut an Ratzinger mit den Worten: „Jetzt muss ich Sie aber unbedingt haben.“

Am 25. November 1981, also fast genau ein halbes Jahr nach dem Blutfreitag, wurde Joseph Ratzinger Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre. Wie man heute weiß, ebnete die jahrelange Arbeit an der Seite von Johannes Paul II. seinen Weg auf den Heiligen Stuhl.

Benedikt XVI. besucht demnächst Deutschland. Vielleicht kommt er eines Tages auch wieder nach Weingarten.