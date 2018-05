Promenadenkonzertsaison im Stadtgarten eröffnet

Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Rafael Ohmayer hat das städtische Musikorchester am Donnerstag die Promenadenkonzertsaison eingeläutet. Trotz kühler Witterung und stellenweise ungemütlichem Wind war das erste Konzert der diesjährigen Saison im Stadtgarten sehr gut besucht. Die weiteren Promenadenkonzerte finden wie gewohnt jeweils am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Stadtgarten in Weingarten statt. Als nächstes spielt am 16. Mai das Jugendblasorchester Weingarten.