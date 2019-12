Prome wird zur Kindertagesstätte

Von der Schule zum Kindergarten. Nach knapp eineinhalb Jahren Umbauzeit ist aus der altehrwürdigen Prome, wie die Weingartner die einstige Promenadenschule nennen, eine große Kindertagesstätte für über 100 Kinder geworden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird im Januar mit seinem Kinderhaus Bullerbü in die neugestalteten Räume umziehen und dort nach und nach bis zu sieben Gruppen für Null – Sechsjährige eröffnen. Beim Tag der offenen Tür am Samstag konnten Interessierte die noch unmöblierten Räume der großzügig angelegten Kita besichtigen.

„Es ist schön, dass hier kindliches Leben weitergeht“, sagt Rainer Beck, Fachbereichsleiter für Gesellschaft, Bildung und Soziales der Stadt Weingarten, der das alte, stadtbildprägende Gebäude entlang der Waldseer Straße gehört. 2018 hat die Schule nach über hundert Jahren ihre Pforten geschlossen. Seither wurde sie renoviert, 3,3 Millionen investiert, wobei die Außenfassade erhalten blieb. Original ist noch das historische Tor an der Westseite, das jetzt wieder den Haupteingang bildet. Dach und Fenster wurden bereits in den Achtzigerjahren erneuert. Der aktuelle Umbau umfasst eine komplette Neuinstallation der Technik, ob Elektro oder Sanitär. Barrierefreiheit wurde geschaffen, ein Aufzug eingebaut, sowie ein außen angebrachtes zweites Treppenhaus zum historisch bestehenden als weiteren Fluchtweg. Vor allem aber wurden die einstigen Klassenzimmer mit dem alten Parkett neu aufgeteilt.

Die großzügigen Flure mit den alten Brunnen dagegen belassen. Im Erdgeschoss befinden sich Personal- und Multifunktionsräume, Küche und Speisesaal. Im ersten Obergeschoss Räume für drei Kita-Gruppen der Drei – Sechsjährigen, im zweiten Obergeschoss dann Räume für vier Krippengruppen der Null – Dreijährigen. Im Keller befinden sich Lagerräume für Vereine. Die Bühne wurde nicht ausgebaut. Zurückhaltende Holztöne bestimmen die Optik der neuen Kita. Verschiedenfarbige Akzente in den Geschossen setzen lediglich Bäder und Lampen.

Architekt Alexander Schmidt und seine Kollegin Julia Petzold machen auf das Nischenkonzept aufmerksam. Zonen, die den Gruppenräumen vorgelagert sind und zusammen mit den weitläufigen, trittschallgedämpften Gängen großzügige Spielflächen für die Kinder ermöglichen. „Wir profitieren von den Ausmaßen des alten Schulhauses,“ sagt Beck. „Bei einer Neukonzeption wären diese Freiflächen nicht möglich gewesen.“

Eltern, die in großer Zahl mit ihrem Nachwuchs den Tag der offenen Tür nutzten, waren denn auch begeistert. „Das spürt man, wie durchdacht das alles ist und wie großzügig“, sagt Michael Grüble. Da könnten sich die Kinder entfalten. Nun freuen sich alle auf den Umzug des Kinderhauses Bullerbü, das bis jetzt in weit beengteren Verhältnissen in der Ravensburger Straße seine Bleibe hat. Anfang nächsten Jahres soll die Verlegung von statten gehen unter spielerischer Beteiligung der Kinder, wie die Leiterin Fanny Oberrieder-Christin andeutet. Erst werden die Krippengruppen eingerichtet. Im Laufe des Jahres kommen dann die Kindergartengruppen dazu. Auch wolle man langfristig den Blauen Hort im Hof der Schule mit einer achten Regelgruppe ins Kinderhaus Bullerbü integrieren, so der Kreisgeschäftsführer des DRK, Gerhard Krayss. „Wir freuen uns, mit unserer neuen Kindertageseinrichtung die Bildungslandschaft in Weingarten erweitern zu können.“