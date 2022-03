Projekt Pferdefreundliche Gaststätten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Pferdefreundliche Gaststätte“ heißt ein Projekt des Vereins „Wanderreiten in Oberschwaben bis zum Bodensee e.V.“ mit Sitz in Weingarten, das im März 2022 angelaufen ist. Was steckt dahinter? Mit der Aktion möchte der Verein nicht nur die Pferdefreunde in der Region vermehrt zu Ausritten oder Ausfahrten anregen. Vor allem soll die heimische, ländliche Gastronomie unterstützt werden. Der Verein möchte dazu mit einer eigens entworfenen Tafel Gasthäuser in Oberschwaben als „Pferdefreundliche Gaststätte“ kennzeichnen, deren Betreiber Wanderreitern, Freizeitreitern und Kutschenfahrern gerne eine gemütliche Pause anbieten wollen. Die Voraussetzungen dazu sind einfach zu erfüllen und nicht teuer: Ein sicherer und stabiler Anbindeplatz ist dabei das wichtigste Merkmal. Dazu sollten die Reiter ihren Platz in Blickweite zu ihren Pferden haben. Die Mitglieder des Vereins sprechen ihrerseits Gastgeber an. Interessierte Gastgeber können sich aber auch direkt an den Verein wenden, um sich der Aktion anzuschließen. Bei einem persönlichen Besuch durch den Verein bei den Gastgebern können dann die nötigen Einzelheiten besprochen und veranlasst werden. Zudem wird die Tafel am Gasthaus gut sichtbar angebracht. Der Aufwand ist für die Gastgeber überschaubar, trägt aber dazu bei, den Bekanntheitsgrad ihrer Gaststätte und deren Umsatz zu steigern, weil das Anbringen der Tafel veröffentlicht und auf der Homepage des Vereins bekannt gemacht wird. Kontakt: 1. Vorsitzende Katrin Müller, Telefon 0160-90937551, www.wanderreiten-oberschwaben-bodensee.de.