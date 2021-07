Projekt der Pädagogischen Hochschule Weingarten erhält 700 000 Euro

Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, sind durch die Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen. Mit dem EU-Sofortprogramm „React -EU“ werden Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie und zur Linderung der Krisenfolgen weitergeführt und ausgebaut, heißt es in einer Mitteilung des Kultusministeriums. Die Pädagogische Hochschule Weingarten erhält daraus 700 000 Euro.

Das geförderte Projekt „Wissenschaftlich-didaktische Beratungs- und Bildungsstelle zur Professionalisierung außerschulischen Lehrpersonals im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung (WiBeG)“ der Pädagogischen Hochschule Weingarten ist zum 1. Juli gestartet. Hierbei erhalten Lehrpersonen neben niederschwelliger Beratung und dem Angebot von Inhalten zum selbstgesteuerten Lernen auch die Möglichkeit, an ein- oder mehrtägigen zertifizierten Qualifizierungsbausteinen teilzunehmen. Die Weiterbildung setzt individuell an den bereits vorhandenen Kompetenzen an. Die Angebote sollen auf einer digitalen Plattform gebündelt werden und somit möglichst vielen Interessierten zur Verfügung stehen.

Das Projekt der Pädagogischen Hochschule Weingarten ist in die Landesstrategie Alphabetisierung und Grundbildung eingebettet. Die Weiterbildung von Lehrpersonal im Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung ist zudem als Handlungsfeld in der AlphaDekade 2016-2026 (Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung) benannt, wurde bislang jedoch wenig bearbeitet.