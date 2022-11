Professor stellt Ideen zur Armutsbekämpfung vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung des paritätischen Kreisverbandes Ravensburg erläuterte Professor Georg Cremer in der Stiftung KBZO Variablen der Armutsdebatte und zeigte Wege auf, wie Menschen in Armut geholfen werden kann. Der vielschichtige Vortrag gipfelte in einer fruchtbaren Diskussion mit den Zuhörern.

„Die Menschen haben oftmals noch einen guten Mantel im Schrank, deshalb zeigt sich Armut hier in der Region vielleicht nicht so offensichtlich“, vermutete Dirk Weltzin, Vorstandsvorsitzender der Stiftung KBZO und Vorsitzender des paritätischen Kreisverbandes Ravenburg, in seiner Begrüßung. Er machte deutlich, dass Armut hier sehr wohl präsent sei und sich der Kreisverband deshalb auch für das Thema „Wie Armut bekämpfen? Für einen Sozialstaat, der Menschen schützt und stärkt“ im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsreihe „Der Paritätische Reden & Verändern“ entschieden habe.

Weshalb der äußere Anschein durch ältere Kleidung noch gewahrt werde, machte Professor Cremer, der sich als Ökonom der Universität Freiburg und Vertreter der Caritas in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zum Thema Armut zu Wort gemeldet hat, schnell klar: Viele betagte Menschen seien von Armut betroffen, nähmen aber die ihnen zustehenden staatlichen Hilfen nicht in Anspruch. Um Altersarmut zu bekämpfen, forderte Cremer eine gemeinsame Beratung zu Rente und Grundsicherung in den Kommunen.

Auch müsse der Sozialstaat Armut stärker präventiv begegnen. Die Tendenz, dass armutsgefährdete Kinder auch als Erwachsene arm seien, müsse aufgebrochen werden. Es sei unsäglich, dass rund 20 Prozent der Schüler am Ende ihrer Schulzeit nicht richtig lesen könnten. Einer Regierung, die das Bildungssystem dementsprechend anpassen wollte, bescheinigte er jedoch eine „ausgeprägte suizidale Haltung“. Deshalb mahnte er an, finanzielle Instrumente zu schaffen für Familien, die sich knapp über den Grenzen des Leistungsbezugs befänden, beispielsweise eine einkommensabhängige Kinder-Grundsicherung.

Angesichts der aktuell beschlossenen Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung zeigte sich Cremer zuversichtlich, dass der deutliche Ausbau des Wohngeldes und die Einbeziehung der Energiekosten in die Transferleistungen diejenigen träfen, die Unterstützung wirklich benötigten. Alle Maßnahmen, die sich an die breite Mitte der Bevölkerung richteten, seien hingegen „symbolisch oder saumäßig teuer“.