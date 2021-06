Professor hält Vortrag unter dem Titel „Give Peace A Chance!?“

„Give Peace A Chance!?“ Unter diesem Titel spricht Professor Lars Oberhaus von der Universität Oldenburg am Freitag, 25. Juni, über die musikdidaktische Relevanz von Konflikttransformationen aus Sicht der Friedensbildung.

Ausgehend von grundlegenden Aufgaben und Zielen der Friedensbildung werden Unterrichtsmaterialien zum Thema „Krieg & Frieden“ in der Musikpädagogik und der politischen Bildung analysiert. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob und inwiefern Konflikttransformationen, also Veränderungen von Gewalt auch aus didaktischer Sicht möglich und sinnvoll erscheinen. Der Vortrag dient dazu, eine einseitige Vermittlung politischer Musik als „tönende Sozialgeschichte“ zu kritisieren, um methodisch-didaktische Potenziale der Friedenserziehung zu nutzen, wie sie bereits Ende der 1980er Jahre in der Musikpädagogik entwickelt wurden.

Der Online-Vortrag ist Teil der Ringvorlesung „Pendelbewegungen. Erkundungen im Spannungsfeld Politischer und Musikalischer Bildung“ und findet von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr statt. Die Zugangsdaten erhalten Interessierte im Internet unter https://eveeno.com/pendelbewegungen-06