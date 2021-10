Der nächste und letzte Termin des Jahres für die Problemstoffsammlung in Weingarten ist am Donnerstag, 11. November, auf dem Festplatz in der Abt-Hyller-Straße von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Angenommen werden laut Pressemitteilung der Stadt Weingarten Haushaltsbatterien, Autobatterien, Leuchtstoffröhren (maximal 20 Stück), Chemikalien (bis zu Einzelgebindegröße 20 Liter), Farben, Lacke, Lösungsmittel, Holzschutz- und Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Säuren, Laugen und Spraydosen mit Restinhalt. Kostenlose Annahme für Haushalte und Kleingewerbebetriebe bei Mengen unter 15 Kilogramm. Mehr Informationen und weitere Termine unter www.rv.de