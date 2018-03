Problem der Überlastung gelöst

Durch eine neu geschaffene Stelle bei der Stadt Weingarten ist das Problem der Überlastung des ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten Horst Romer vorerst gelöst worden. Bereits seit Juli vergangenen Jahres gibt es einen Sachbearbeiter für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz in Vollzeit. Dieser kümmert sich um viele Dinge rund um das Feuerwehrwesen, ist aber auch für Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen verantwortlich. Der Clou dabei: Es ist Horst Romer selbst, der seinen ganzen Erfahrungsschatz einbringen kann und gleichzeitig die Garantie vom Arbeitgeber hat, für Einsätze freigestellt zu werden.

Viele Feuerwehr-Kommandanten sind überlastet

„Wir sind froh, dass wir in Weingarten eine ehrenamtliche Freiwillige Feuerwehr mit einem ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten haben und wir mit unserem Lösungsmodell dem ausdrücklichen Wunsch der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nachkommen konnten“, sagt Oberbürgermeister Markus Ewald. „Viele Kommunen tun sich mittlerweile sehr schwer ehrenamtliche Kommandanten für ihre Freiwilligen Wehren zu finden.“ So weit war man in Weingarten zwar noch nicht, doch war Romer – wie auch viele Kommandanten bei anderen Freiwilligen Feuerwehren – in der Vergangenheit überlastet. Die Aufgaben waren über Jahre hinweg immer weiter angewachsen, so dass klar war: So kann es nicht weitergehen.

Als naheliegendste, aber auch kostspieligste Lösung, hätte man einen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten installieren können. Doch könnte das Probleme für die Autorität bedeuten. Laut Stadtverwaltung ist die Akzeptanz eines ehrenamtlichen Kommandanten bei einem ehrenamtlichen Team höher, als die eines hauptamtlichen Kommandanten. Schließlich werde er – im Gegensatz zu seinen Kollegen – für die Einsätze bezahlt. Die Stadt sieht die Vorteile des aktuellen Modells auch in der Legitimation. Schließlich wird ein ehrenamtlicher Kommandant von seinen Kameraden gewählt, der hauptamtliche von der Stadt ernannt.

Doch nicht nur die Feuerwehr, auch Romer profitiert von der neuen Konstellation. Er wird für Einsätze von seiner Arbeit freigestellt. Zudem werden ihm die angemessenen Ruhezeiten nach den Einsätzen garantiert. Zwar ist dieses Verfahren auch im Feuerwehrgesetz klar geregelt, doch stoße es – laut Stadtverwaltung – in der Praxis nicht bei jedem Arbeitgeber auf Entgegenkommen und Toleranz.

Doch ist die Konstellation für Romer nun besonders geschickt, weil sich 50 Prozent seines Aufgabengebietes bei der Stadt von Feuerwehrthemen handeln. Das verdeutlicht auch die Ausschreibung der Stelle, vom 3. Mai 2017: „Das Aufgabengebiet umfasst laut Stellenausschreibung im Bereich Stadtkämmerei (Fachbereich 3) unter anderem die Unterstützung der Feuerwehrführung, insbesondere den Kommandanten bei der Wahrnehmen der Aufgaben gemäß §9 Feuerwehrgesetz“, schreibt die Stadt. Zudem soll Romer laut Stellenausschreibung das Projekt „Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus“ sowie die Feuerwehrsachbearbeitung (Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans, Erstellung von Ausschreibungen, Budgetplan, Arbeits- und Dienstplanung, Gerätewarte) unterstützen.

Der Clou dabei: Einen Großteil der Aufgaben musste Romer ohnehin schon schultern, nur wird er jetzt eben von der Stadt Weingarten bezahlt. Diese betont auf SZ-Nachfrage, dass man die Stelle nicht für Horst Romer geschaffen habe, sie offiziell ausgeschrieben worden sei und er dann aufgrund seiner Qualifikationen ausgewählt worden sei. Auch wenn Romer irgendwann nicht mehr Feuerwehrkommandant sein sollte, würde es die Stelle geben. Es seien zwei verschiedenen Posten – der eine ehrenamtlich gewählt und der andere eine hauptamtliche Anstellung bei der Stadt – die nun eben in einem glücklichen Idealfall zusammen wirken würden. Andere Kommunen würden neidisch auf das Modell blicken, heißt es von der Stadt.

Denn letztlich profitiert auch die Stadtverwaltung vom neuen Posten. Schließlich sind die anderen 50 Prozent im Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ angesiedelt. Dabei geht es unter anderem um „die Prüfung vorgelegter Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen und deren Abstimmung mit dem Veranstalter, Polizei und Feuerwehr sowie den Aufbau, die Aktualisierung und Umsetzung des ´Alarmplans für Großschadensereignisse´ der Stadt Weingarten.“ Was sich etwas kompliziert anhört, bedeutet vereinfacht: Romer wird sich auch um Sicherheitsthemen kümmern.

Stadt sieht steigende Verantwortung

Schließlich sieht sich die Stadtverwaltung aufgrund der Anschläge der vergangenen Jahre in Europa gerade wegen den vielen Großveranstaltungen, wie Fasnet, Blutritt oder Welfenfest, in Weingarten in einer steigenden Verantwortung. „Es geht hierbei vor allem um die städtische Fürsorgepflicht zum Schutz der Besucher und der Teilnehmer, die Prävention möglicher Gefahren und das koordinierte und zielführende Reagieren im Falle einer Krisensituation“, heißt es von der Stadt. „Es bedarf hierfür ausführlicher Analysen und detaillierter Sicherheitskonzepte, die mögliche Naturkatastrophen, böswillige Angriffe oder menschliches und technisches Versagen mit einkalkulieren.“