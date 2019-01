Prioritäten beim Geldausgeben setzen

Der nächste Schritt ist getan beim Thema Schulentwicklung in Weingarten. Zumindest scheint die Planungsphase fortgeschritten. Zur Bürgerinformationsveranstaltung über die Machbarkeitsstudie hat die Stadt am vergangenen Dienstagabend ins Kultur- und Kongresszentrum (KuKo) geladen. Mit dem erklärten Ziel, gerne noch Anregungen aus der Bürgerschaft in den Gemeinderat mitzunehmen. Der soll voraussichtlich am 25. Februar in seiner nächsten Sitzung über „einen tragbaren Vorschlag“ zum Projekt Schulentwicklung entscheiden.

Die Schulleiter aller fünf Weingartener Schulen, Mitglieder aus den Lehrerkollegien, Vertreter des Gesamtelternbeirates und Eltern wie auch einige Gemeinderäte versammelten sich zur Informationsveranstaltung im Welfensaal des KuKo. Interessierte Bürger - in der Einladung explizit angesprochen – waren offensichtlich nicht vor Ort, als Bürgermeister Alexander Geiger zunächst noch einmal zusammenfasste, dass die Stadt Weingarten als Schulträger Mitverantwortung trage für ein gutes Bildungsangebot vor Ort. Wie mehrfach berichtet, hatte die Stadt sich dafür starkgemacht, dass alle fünf Schulen trotz teilweise erheblichen Sanierungsbedarfes bleiben sollen. Das Budget dafür ist jedoch denkbar knapp.

Wo dieses Geld genau investiert beziehungsweise verbaut werden soll, dazu gab Hans-Ulrich Kilian vom Stuttgarter Planungsbüro „Kilian + Partner“ detailliert Auskunft. Anhand etlicher Folien erläuterte er den nötigen Sanierungsbedarf (auf dem Areal der Talschule sowie beim in den 1970er-Jahren entstandenen Schulzentrum) und der Notwendigkeit von Erweiterungen (an der Talschule, der Realschule sowie am Gymnasium). Er als Planer habe sich nun irgendwo zwischen der großen und der kleinen Lösung eingependelt. „Ein Konsens, der zwar nicht alle Wünsche aller Schulen erfüllt, aber auch künftig Luft zum Atmen lässt“, wie Rainer Beck, städtischer Fachbereichsleiter für Gesellschaft, Bildung und Soziales, berichtete.

Stellungnahmen sind fundiert

Der geschäftsführende Rektor aller Schulen, Frank-Ulrich Widmaier, indes zeigte sich zufrieden: „Endlich haben wir uns Gehör verschaffen können und die Verwaltung hat Ja zur Schulentwicklung gesagt.“ Fundiert und sachlich habe er die Stellungnahmen und Wünsche aller Schulen im Vorfeld empfunden. „Ohne Kompromissbereitschaft wären wir nicht so weit gekommen“, sagte Widmaier, der sich „auch bei angespannter Haushaltslage selbstverständlich den Schülern verpflichtet fühlt“. Dass an vier Thementischen anschließend die Interessen und Wünsche der Beteiligten erarbeitet werden sollten, förderte nichts Unerwartetes zutage.

Die Frage kam auf, ob nicht vielleicht doch der Festplatz komplett als Neubaugebiet genutzt und die Schulen gemeinsam dorthin ziehen könnten. Auch, um die Schulgemeinschaften zu stärken. „Das ist reizvoll aber schwierig“, erklärte Rainer Beck. Die frisch sanierten Hallen seien jedoch mit staatlichen Fördergeldern in Schuss gebracht worden – und müssten stehen bleiben. In einer anderen Gruppe wurde bemängelt, man habe die Digitalisierung in der Machbarkeitsstudie gar nicht angesprochen. Auch die künftige Unterbringung der Stadtmusik bedarf offenbar noch einmal einer ausgiebigen Prüfung. Und es waren wohl Stimmen laut geworden, die darum baten, „Prioritäten beim Geldausgeben zu setzen“. In diesem Fall für die Schulentwicklung. „Sonst leistet sich die Stadt doch auch sehr viel“ – so die Kritik.

Die Um- und Neubauten an den vier Schulen sollten nun doch bitte zügig beginnen - dieser Wunsch wurde öfter geäußert. Dass sich Planung und Ausschreibung noch bis ins Jahr 2020 hinziehen werden und mit dem Beginn der ersten Baumaßnahme nicht vor 2012 begonnen werden könne, löste leises Murren aus. Am Tisch „Finanzen“ bei Stadtkämmerer Daniel Gallasch kam die Frage nach der „Herausforderung im Haushalt“ auf. Selbstverständlich müssten Kredite in Anspruch genommen werden, sagte der Kämmerer, die Kommunalaufsicht habe aber bereits signalisiert, dass Kredite gewährt werden könnten. Der unweigerlich entstehende Baulärm und Sicherheitsaspekte trieben andere um. Kilian kommentierte dazu lapidar „Wer ein Ziel hat, der ist auch leidensfähig“ und verwies darauf, dass so an anderen Schulstandorten auch gebaut und saniert werde: „Zwei Drittel der Fläche Schule, ein Drittel Baustelle, so ist das mit Bauen im Bestand.“