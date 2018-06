Preis für umweltfreundlicheren Gasmotor

Mit der Bachelorarbeit einen Preis gewinnen. Das hat Fabian Tosché von der Hochschule Ravensburg-Weingarten geschafft. Er wurde am Dienstag mit dem Tox-Applied-Engineering Award 2015 ausgezeichnet, der von der Firma Tox Pressotechnik verliehen wird.

„Es ist natürlich super, wenn man für die ganze Arbeit mit einem Preis belohnt wird“, freute sich der 24-jährige Preisträger. Ganze sechs Monate hatte der Student an seiner Bachelorarbeit gearbeitet. Sie trägt den Titel „Untersuchung des Einflusses einer gemischtgespülten Vorkammer auf Wirkungsgrad, spezifische Leistung und Emissionen an einem gasbetriebenen Einzylinderversuchsaggregat“. Das klingt extrem kompliziert, aber „im Prinzip geht es um ein Zündsystem für einen umweltfreundlichen Gasmotor“, erklärte Tosché. „Mein Ziel war es, so einen Gasmotor effizienter zu machen und die Emission zu verringern.“

Das ist ihm so gut gelungen, dass er nun der dritte Preisträger des Applied-Engineering-Awards ist. „Professor Kaufmann, der Betreuer meiner Bachelorarbeit, hat mich für den Preis vorgeschlagen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat“, erzählte Tosché, der an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Fahrzeugtechnik studiert hat. Doch wie bekommt man einen solchen Preis überhaupt? „Es geht nicht um die beste Note, die Arbeit muss anwendungsbezogen sein, außerdem ist eine pfiffige Idee wichtig“, erklärte Wolfgang Pfeiffer, einer der Geschäftsführer der Firma. Doch auch mit seiner Note muss sich der Preisträger nicht verstecken. Er hat eine 1,2 für seine Arbeit bekommen.

Die Verleihung selbst fand im neuen Verwaltungsgebäude von Tox-Pressotechnik statt. Erst am Montag zuvor waren die Mitarbeiter eingezogen. Neben dem Preisträger und seiner Familie nahmen außerdem die Hochschulleitung und Vertreter des Hochschulrats, der Industrie- und Handelskammer und der Geschäftsführung der Firma an der Preisverleihung teil.

Plan in der Hinterhand

Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) und ehemaliger Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten, freute sich in seinem Grußwort „für das Unternehmen, die Hochschule und natürlich besonders für Herrn Tosché.“ Anschließend durfte der Preisträger selbst einige Worte über seine Arbeit verlieren. Geplant war ursprünglich eine Untersuchung durch Experimente, weil es aber Probleme bei der Beschaffung der nötigen Instrumente gab, führte er seine Untersuchung an einer Simulation durch. „Eins habe ich gelernt: Egal wie gut man etwas geplant hat, man muss immer einen Plan in der Hinterhand haben“, schmunzelte Tosché.

Neben einer Urkunde beinhaltet der Preis ein komplett finanziertes mehrtägiges Praktikum bei einer der insgesamt 18 weltweiten Niederlassungen der Firma. Einen Favoriten hat Tosché schon: „Brasilien reizt mich am meisten, dort war ich noch nie“, gibt er zu.

Ansonsten ist der 24-Jährige schon weit in der Welt herumgekommen. Derzeit macht er in Aarhus, Dänemark, seinen Master, zuvor war er zum Auslandssemester in South Carolina, USA. Im September geht es für ein Semester nach Istanbul. Und danach? „Wenn es klappt, will ich noch promovieren“, sagt er. „Und dann im Bereich Maschinenbau arbeiten.“