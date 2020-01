Praktischer Erfahrungsaustausch an der Hochschule

Bisher wurden studentische Projektarbeiten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) vor allem intern in den jeweiligen Fakultäten präsentiert. Das Team der Hochschuldidaktik hat das nun geändert. Dies teilt die Hochschule Ravensburg-Weingarten in einer Pressemitteilung mit.

„Wir wollten den Projektvorführungen einen größeren Rahmen bieten, indem wir die einzelnen Vorstellungen zusammenfassen“, erzählt Jochen Weißenrieder, Referent für Hochschuldidaktik und Projektkoordination an der RWU. Zusammen mit weiteren Kollegen aus seinem Team hat er die erste fakultätsübergreifende studentische Projektarbeitskonferenz auf die Beine gestellt.

Insgesamt 20 Vorträge aus allen Fakultäten konnten besucht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dort erzählten die Studenten, wie sie ihre Projekte entwickelten, welche Arbeitsphasen es gab, aber auch welche Hürden teilweise genommen werden mussten.

Begutachtung beim Posterwalk

„Ich wollte eigentlich einen Kurzfilm machen“, erzählt Laurin Völker während der Vorstellung seines Medien Design-Projektes. Doch seine Ideen ließen sich nicht so umsetzen, wie er es geplant hatte. „Manchmal kommt man an eine Stelle, wo man sich entscheiden muss, ob es sich lohnt weiterzumachen“, so der Student. Am Ende ist doch ein Film entstanden – nur eben nicht so, wie ursprünglich geplant.

„Glücklicherweise habe ich mein altes Projekt abgebrochen. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt.“ Dank dieser Entscheidung hätte er am Ende die Zeit gehabt, um sein neues Projekt umzusetzen.

Neben den Vorträgen gab es die Möglichkeit beim sogenannten Posterwalk rund 30 weitere Projektarbeiten zu begutachten und mit den Verantwortlichen aus den verschiedenen Fakultäten zu sprechen. „Es ist cool, zu sehen was in den anderen Studiengängen passiert“, sagt Florian Achatz, der im vierten Semester Fahrzeugtechnik an der RWU studiert. Oft hätte man keine Vorstellung, was andere Studiengänge als Projektarbeiten machen könnten.

Zusätzlich zu den Projektarbeiten gab es noch Thementische der Hochschule Kempten, sowie der Hochschuldidaktik. Dort wurden unter anderem deren neueste Projekte, wie der InnovationHub oder das RWU-Didaktik-Zertifikat für Lehrende vorgestellt, heißt es in der Mitteilung.