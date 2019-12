Powerfrau mit Herz für Europa geehrt

Für ihr herausragendes Engagement in der Städtepartnerschaft von Weingarten mit der französischen Stadt Bron ist Mathilde Cart-Grandjean am Sonntag im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Kuko) im Beisein von Familie, Freundinnen und Weggefährten zur Ehrenbürgerin Weingartens ernannt worden. Die 76-jährige Französin engagiert sich seit 30 Jahren im Broner Partnerschaftsverein „Amitiés Européennes“, davon 22 Jahre als Präsidentin.

Motor der Partnerschaft, Powerfrau mit Herz für Europa, Organisationstalent, Stimmungskanone, die einen ganzen Saal rocken kann. Netzwerkerin sowie Ideen- und großzügige Gastgeberin: Die Macherqualitäten der Mathilde Cart-Grandjean sind breit gefächert. Da sind sich die langjährigen Wegbegleiter, wie Manfred Wegerer vom Partnerschaftsbeirat und Marion Erne, Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Weingarten einig. „Sie konnte im Besonderen die Jugend begeistern“, sagt Wegerer über die Französin, die mit ihm jahrzehntelang unter anderem den städtischen Jugendaustausch zwischen Bron und Weingarten leitete.

Ein Schwerpunkt ihrer vielfältigen Partnerschaftsarbeit, zu der auch das Organisieren mehrerer Bürgerreisen gehörte, sei es zum Blutritt oder zur Fasnet nach Weingarten. Aber auch gemeinsame Fahrten nach Berlin, Straßburg, Paris und Brüssel ermöglichte sie Weingartnern wie Bronern, stets den europäischen Gedanken im Blick. Radreisen in die Partnerstädte Grimma und Burgeis, sind noch zu erwähnen. In diesem Jahr kam überdies Mantua dazu. Ein Highlight bei den Bron-Besuchen waren, laut Erne, im Übrigen die Empfänge der Weingartner Gruppen im Garten von Mathilde Cart-Grandjean, wo sie sich als herzliche Gastgeberin zeigte, die darüber hinaus auch schon Studenten, Praktikanten und Schüler aus Weingarten in ihrem Haus beherbergte.

Und nicht zuletzt betreut Mathilde, wie sie von allen liebevoll genannt wird, seit knapp 20 Jahren den Broner Stand auf dem Weingartner Nikolausmarkt mit Spezialitäten aus Frankreich. Dort kommt es dann alle Jahre wieder zum großen Partnerschaftstreffen mit Mantuanern, Burgeisern und Leuten aus Grimma. Sie alle waren am Sonntag Gäste bei der Ehrung im Staufersaal des Kultur- und Kongresszentrums, einschließlich den Bürgermeistern aus Baienfurt und Burgeis. „Ihr Herz schlägt für Europa, es schlägt für die deutsch-französische Freundschaft und vor allem für die Freundschaft zwischen Bron und Weingarten“, bescheinigte ihr Oberbürgermeister Markus Ewald und hob ihren herausragenden Anteil an der bald 60 Jahre währenden „lebendigen und vielseitigen“ Städtepartnerschaft hervor.

Auch Dietmar Schlecht von der Partnerschaftsgruppe Bron zog den Hut vor Mathildes Dynamik und Durchsetzungskraft. Unzählige Bürger, Jugendliche und Kinder hätte sie in den letzten Jahrzehnten für den Austausch mit Weingarten und damit für europäische Völkerfreundschaften gewinnen können. „Tief gerührt“ von soviel Lob bedankte sich „chère Mathilde“. Menschen der beiden Länder zusammenzubringen, das sei ihr immer Herzensangelegenheit gewesen, sagt die in der Normandie geborene einstige Tourismusfachfrau, deren Elternhaus im Krieg von Deutschen besetzt worden war.

Durch den Deutschunterricht ihrer Kinder sei sie dann Ende der 1980er-Jahre zum Broner Partnerschaftsverein „Amitiés Européennes“ gestoßen, den sie mit kleinen Unterbrechungen dann von 1993 bis 2017 leitete. Ihr Vorgänger, Charles Reydellet, wurde im Jahr 2000 Ehrenbürger Weingartens. Ewald dankte auch ihrem Mann Roland, der die Aktivitäten seiner Frau immer aktiv unterstützte. Auf Deutsch antwortete dann Mathilde. „Ich bereue nichts“, sagt die Vollblutfranzösin und Europäerin, bevor sie von den Altdorfer Schalmeien musikalisch in die Arme geschlossen wurde. „Hip Hip Hurra!“