„Post für Dich“ wird in Weingarten am Tag der Begegnung verteilt

Unter dem Titel „Post für Dich“ hat das Integrationszentrum Weingarten Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten dazu aufgerufen, Briefe im Rahmen mehrerer Schreibwerkstätten oder daheim zu verfassen. Die „Post für Dich“ wird am Samstag, 10. Juli, am Tag der Begegnung auf dem Festgelände an die Besucherinnen und Besucher des Welfenfests verteilt, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Die Inhalte der Briefe können sehr vielfältig sein: Lebensgeschichten, Rezepte, Gedichte, Comics, Wünsche. Nach Erhalt der Briefe haben die Empfängerinnen und Empfänger die Möglichkeit, entweder direkt oder über das Integrationszentrum mit den Verfasserinnen und Verfassern per Mail, Anruf oder Brief in Kontakt zu treten. Diese Briefaktion soll trotz sozialer Distanz den interkulturellen Austausch – der am Tag der Begegnung gefeiert wird – fördern und symbolisch für zwischenmenschliches Zusammenkommen stehen. Und eventuell entwickeln sich aus den anfänglichen „Brieffreundschaften“ spannende Begegnungen, Gespräche und Momente von Angesicht zu Angesicht. Gleichzeitig werden unter allen Teilnehmenden – sowohl Verfasserinnen und Verfasser als auch Empfängerinnen und Empfänger – lokale Gutscheine verlost.