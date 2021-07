„Post für dich“-Aktion geht in die Verlängerung

Die Aktion „Post für dich“ des Weingartenre Integrationszentrums im Rahmen des Welfenfestes war ein voller Erfolg, teilt die Stadt mit. Aufgrund der hohen Nachfrage wird ein Team beim Wochenmarkt am Mittwoch, 21. Juli, von 11 bis 12 Uhr mit weiteren Briefen und potenziellen Möglichkeiten der Begegnung unterwegs sein. Unter allen Teilnehmenden werden Restaurantgutscheine für die Weingartener Gastronomie verlost.

Mehr als 120 Briefe konnten am vergangenen Samstag im Rahmen der Aktion „Post für dich“ auf dem Festplatz unter die Besucherinnen und Besucher gebracht werden. Die Initiatorinnen Semra Yilmaz und Tonia Wild zeigten sich von der Aktion begeistert: „Aufgrund der Corona-Einschränkungen mussten wir leider in diesem Jahr unseren Tag der Begegnung absagen“, so Yilmaz. „Als Alternative haben wir uns die Aktion „Post für dich“ ausgedacht, bei der zunächst die Kontaktaufnahme per Brief und in einem möglichen zweiten Schritt auch die persönliche Begegnung im Vordergrund steht.“

Hierfür wurden in extra eingerichteten Schreibwerkstätten über 120 Briefe von Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung verfasst. „Manche schildern in ihren Briefen ihre aktuelle Lebenssituation, manche erzählen von dem Lieblingsgericht ihrer Heimat – beim Verfassen der Briefe konnten die Verfasserinnen und Verfasser ihrer Kreativität freien Lauf lassen“, ergänzt Wild.