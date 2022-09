Pop-Up Aktion zur Verkehrswende

Damit die Verkehrswende gelingt, soll im Schussental neben dem Radverkehr auch der Öffentliche Nahverkehr deutlich verbessert werden. Deshalb arbeitet der Gemeindeverband Mittleres Schussental gerade an einem Klimamobilitätsplan. Mit ihm soll ein umfangreiches. Ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger bis 3. Oktober an einer Online-Befragung beteiligen und ihre Ideen und Wünsche unter www.greencitiy-experience.limequery.com/469481 einbringen. Außerdem: Am Samstag, 17. September, gibt es als Auftakt von 16 bis 18 Uhr eine Pop-Up Aktion auf dem Löwenplatz. An insgesamt acht Stationen können sich die Bürger über die Mobilität der Zukunft informieren und Ideen und Anregungen einbringen.