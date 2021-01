Polizeikontrolle in Weingarten: Mann leistet Widerstand

Beamte des Polizeireviers Weingarten trafen am Dienstag gegen 21.30 Uhr anlässlich der Überwachung der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen in der Reutebühlstraße in Weingarten zwei Personen an. Ein Betrunkener wurde vorläufig in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilt.

Einen triftigen Grund für ihren Aufenthalt in der Öffentlichkeit konnten die 33 und 35 Jahre alten Männer nicht nennen, wie die Polizei weiter mitteilt. Da der 33-Jährige aufgrund seines betrunkenen Zustands zunächst nicht ansprechbar war und der Ältere die polizeilichen Maßnahmen massiv störte, wurde diesem ein Platzverweis erteilt.

Nachdem der 33-Jährige zu sich gekommen war, nahmen ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Gegen den Zugriff und das Verbringen in den Streifenwagen wehrte sich der Mann jedoch mit voller Kraft, sodass die Polizisten ihn zu Fuß in die Arrestzelle bringen mussten.

Auf den Mann und seinen 35 Jahre alten Begleiter kommen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung, zu.