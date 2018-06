Polizei Weingarten zieht eine insgesamt recht positive Bilanz

In Weingarten lässt es sich sicher leben. So oder so ähnlich könnte der Tenor lauten, nachdem Alexander Dürr – Leiter des Polizeireviers Weingarten – zusammen mit seinem Stellvertreter Kurt Walther die Kriminalitätsstatistik für die Stadt Weingarten des Jahres 2013 im Gemeinderat vorgetragen hatte.

Dabei ist klar zu erkennen, dass die Straftaten in der Welfenstadt eher rückläufig sind. Waren es 2004 noch 1786 Delikte, von denen 1049 aufgeklärt wurden, wies die Aufzeichnung für das Jahr 2013 „nur“ noch 1297 Straftaten auf. Davon konnten Alexander Dürr und seine Kollegen 670 Fälle aufklären. Hierbei handle es sich, so Dürr, in erster Linie um Betrugsdelikte (142), Körperverletzungen (103) oder Ladendiebstähle (101).

Positiv sei, so Kurt Walther, dass sich bei der Jugendkriminalität insgesamt ein Rückgang von 60 Prozent ergeben habe. Gerade einmal 29,6 Prozent der Tatverdächtigen sind unter 25 Jahren, 15,8 Prozent sind sogar jünger als 21 Jahre.

Bei den Rohheitsdelikten - also zum Beispiel schwerem Diebstahl – ist die Statistik mit 177 Vermerken für das abgelaufene Jahr bei einem neuen Tiefstwert angekommen. Leidlich einen Todesfall gab es zu verzeichnen, der aus einem eskalierenden Beziehungsstreit hervorgegangen ist.

Dass bei den Straftaten der Alkohol immer wieder eine Rolle spiele, sei auch nicht von der Hand zu weisen. „Immerhin 47,5 Prozent waren bei ihrer Festsetzung alkoholisiert“, betonte Weingartens Revierleiter Dürr.

149 Streitigkeiten, 89 Einsätze wegen Betrunkenen (davon 42 im Gewahrsam) sowie insgesamt 161 Anzeigen wegen Ruhestörung habe die Polizei Weingarten darüber hinaus zu aufzuklären gehabt. Dafür blieb es im abgelaufenen Jahr – bis auf einen Todesfall – auf den Straßen überwiegend bei Blech- und leichten Personenschäden.

„Wir ziehen für die Festsaison eine positive Bilanz“, betonte Alexander Dürr.