Polizei Weingarten ermittelt gegen Raser

Gegen den Lenker eines grauen Audi A3 wird wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt, nachdem dieser am Donnerstag gegen 21.30 Uhr durch seine waghalsige Fahrweise aufgefallen war. Der 33-Jährige fuhr auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Weingarten einem 23-Jährigen dicht auf und hatte dabei das Fernlicht an. Nachdem der 23-Jährige in Richtung Köpfingen abgebogen war, wurde er von dem Audi-Fahrer kurz vor einer scharfen Linkskurve überholt. Zwischen Köpfingen und Weingarten überholte der 33-Jährige weitere Fahrzeuge, bevor er an der Einmündung der Waldseer Straße einem aus Richtung Weingarten kommenden Fahrzeug die Vorfahrt nahm. Polizisten trafen den 33-Jährigen dann alkoholisiert in seiner Wohnung an. Zeugen der Fahrweise des Audi-Fahrers werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 bei der Polizei zu melden.